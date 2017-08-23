В Югре завели дело после смерти пациентки с острой зубной болью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины в кабинете врача общей практики в больнице поселка Кедровый в ХМАО, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в понедельник 46-летняя медработник, жительница поселка, обратилась в районную больницу с жалобой на острую зубную боль и отек в области нижней челюсти слева. Менее чем через час после этого в кабинете врача общей практики у нее произошла остановка сердца. По информации следователей, в кабинете пациентке был поставлен укол, после чего ее самочувствие резко ухудшилось.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств преступления, изъята и изучается служебная и медицинская документация, допрашиваются медицинские работники", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить истинные причины смерти пациентки. Отмечается, что помимо этого назначена судебная медицинская комиссионная экспертиза — она позволит установить степень ответственности медицинских работников.