В Саратове двое детей попали в больницу после падения дерева на площадку

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ветка дерева в среду рухнула на детскую площадку в Саратове, в результате пострадали двое детей, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Инцидент произошел в Ленинском районе города.

"Ветка дерева упала на детскую площадку, двое детей госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что травмы получили четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, состояние детей оценивается как нетяжелое, они находятся под наблюдением врачей горбольницы №3.