Экс-бухгалтер "Седьмой студии" думала, что ее отпустят после показаний

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Находящаяся под арестом экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева рассчитывала, что ее отпустят после признательных показаний, однако следователь, по ее мнению, обманул ее, сообщила РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Она говорила об этом уже достаточно давно, где-то, как минимум месяц назад. Нина Масляева сообщила нам, что следователь говорил, что если она будет сотрудничать, то ее могут отпустить. Однако этого так и не произошло", — рассказала Меркачева.

Правозащитница отметила, что именно на показаниях Масляевой строится обвинение по делу о хищениях средств, выделенных на развитие проекта "Платформа".

"Сама Нина говорила, что убегать от следствия даже не собиралась. Зачем ей прятаться, если она добровольно согласилась сотрудничать. Поэтому странно, что ее не выпустили или не назначили домашний арест", — добавила правозащитница.

Ранее в Мосгорсуде огласили показания Масляевой, согласно которым она свидетельствовала против режиссера Кирилла Серебренникова. Она заявила, что Серебренников создал "Седьмую студию" для хищения государственных средств, и отметила, что для этого ее и пригласили в данный проект.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.