Режиссер Попогребский "абсолютно шокирован" арестом Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссёр Алексей Попогребский не верит в обвинение, которое предъявили Кириллу Серебренникову, и считает, что факт того, что за режиссера вступились столько людей, показывает масштаб его таланта.

В данный момент в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве. Возле зала суда с 11 часов утра собралось внушительное число людей — не менее 500 человек.

Поддержать Серебренникова пришли поклонники его творчества, а также известные деятели культуры и искусства, среди которых Артур Смольянинов, Юрий Колокольников, Резо Гигинеишвили, Виктор Шендерович, Марина Александрова, Полина Дерипаска, Юлия Пересильд, Ирина Прохорова и многие другие.

"Я только что приехал из Басманного суда, я посмотрел список поручителей, который так стихийно образовался, и с изумлением обнаружил себя в компании ещё тридцати людей гораздо более известных, чем я. Это не может не радовать. Это говорит о том, какого масштаба деятель культуры Кирилл Серебренников", — сказал Попогребский журналистам в среду.

Попогребский подчеркнул, что, в первую очередь, знает Серебренникова, как кинорежиссера, но как театральный режиссёр он имеет значение мирового масштаба.

"Я был абсолютно шокирован, когда узнал о его задержании во время съёмок, его везли практически через полстраны. Зачем вершить такое с человеком, который не представляет опасности, я не понимаю", — заметил Попогребский.

В 2017 году Серебренников был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность".