Франция обеспокоена задержанием режиссера Серебренникова

ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция обеспокоена задержанием в России режиссера Кирилла Серебренникова и будет следить за развитием событий вокруг него, сообщили в МИД страны.

"Франция с беспокойством отмечает вчерашнее задержание российского режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя "Гоголь-центра" и важной фигуры культурного взаимодействия между нашими двумя странами", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Франция "будет внимательно следить за развитием этого дела, которое, как она надеется, будет разрешено быстро и с соблюдением правил правового государства", отмечает МИД.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.