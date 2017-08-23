Участника акции 12 июня в Москве будут судить за избиение полицейских

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Участник несанкционированной акции, прошедшей 12 июня в Москве, предстанет перед судом за избиение полицейских, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

Следствие считает, что обвиняемый во время акции оказал сопротивление полицейским, обеспечивающим общественную безопасность. При этом он нанес полицейским удары ногами, сообщает генпрокуратура. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

"Уголовное дело направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство, не уточнив, о каком конкретно участнике акции идет речь.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о Расиме Исакове, которому вменяются три эпизода нападения на представителей власти. По Уголовному кодексу РФ, уму грозит до пяти лет лишения свободы.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

В середине июня Басманный суд отправил под домашний арест первого фигуранта дела о нападениях на омоновцев в ходе московской акции 12 июня – 17-летнего подростка, который, по данным следствия, брызнул стражу порядка в лицо из перцового баллончика. В конце июня тот же суд санкционировал арест еще одного фигуранта дела Расима Исакова до 27 августа.