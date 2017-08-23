Участника акции 12 июня в Москве будут судить за избиение полицейских

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Участник несанкционированной акции, прошедшей 12 июня в Москве, предстанет перед судом за избиение полицейских, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.
"Уголовное дело направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство, не уточнив, о каком конкретно участнике акции идет речь.
В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.
В середине июня Басманный суд отправил под домашний арест первого фигуранта дела о нападениях на омоновцев в ходе московской акции 12 июня – 17-летнего подростка, который, по данным следствия, брызнул стражу порядка в лицо из перцового баллончика. В конце июня тот же суд санкционировал арест еще одного фигуранта дела Расима Исакова до 27 августа.