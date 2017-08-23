Пучков пообещал, что все пострадавшие в Ростове получат помощь

Глава МЧС России Владимир Пучков в пункте временного размещения пострадавших в 5-й школе Ростова-на-Дону. 23 августа 2017

Глава МЧС России Владимир Пучков в пункте временного размещения пострадавших в 5-й школе Ростова-на-Дону. 23 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что все необходимые услуги пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону должны оказываться безвозмездно, люди не должны бегать за документами по инстанциям.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

"Все услуги в зоне ЧС по оформлению документов должны оказываться безвозмездно, это касается и адвокатских услуг. Люди не должны бегать по всем инстанциям за каждой бумажкой и справкой. Необходимо адресно работать с каждым пострадавшим", — сказал Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Министр поручил взять под особую опеку людей пожилого возраста. "Особая просьба уделить внимание людям старшего поколения, это наш с вами долг", — сказал министр, обращаясь к членам правительства Ростовской области.

Говоря о жилье, он поручил поработать адресно с каждой семьей. "Необходимо выявить их пожелания, потребности: кто хочет восстановить дома, кто хочет получить новые квартиры — сформировать заявку и внести нам представления", — сказал Пучков.