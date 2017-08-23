Виктория Исакова рассказала, что Серебренников держится молодцом

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, на заседании Басманного суда в Москве

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, на заседании Басманного суда в Москве

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Актриса "Гоголь-центра" Виктория Исакова, выйдя из зала суда, где проходит рассмотрение дела Кирилла Серебренникова, сообщила журналистам, что режиссер "держится молодцом", а крики с улицы его поддерживают.

В данный момент в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве. Возле зала суда с 11 часов утра собралось внушительное число людей – не менее 500 человек.

Поддержать Серебренникова пришли поклонники его творчества, а также известные деятели культуры и искусства, среди которых Артур Смольянинов, Юрий Колокольников, Резо Гигинеишвили, Виктор Шендерович, Марина Александрова, Полина Дерипаска, Юлия Пересильд, Ирина Прохорова и многие другие.

"Кирилл держится молодцом", — сказала Исакова, выйдя в перерыве из зала суда.

Люди, пришедшие поддержать режиссера, постоянно разражаются продолжительными овациями, а также скандируют "Кирилл!" и "Свободу!". Представители полиции ранее попросили людей не кричать, поскольку это мешает работе суда.

По словам актрисы, шум толпы вовсе не мешает.

"Иногда мешают, конечно, но именно в этом случае – помогают", — сказала Исакова, отвечая на вопрос журналистов, правда ли крики мешают заседанию.