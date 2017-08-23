На Эльбрусе у канатной станции "Мир" сошла ледяная лавина

НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Ледяная лавина сошла на Эльбрусе днем в среду у канатной станции "Мир", по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 13.30 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе канатной станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров сошла ледниковая масса на высоту 2,6 тысячи метров", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал. Для уточнения данных на место происшествия выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС РФ по КБР в составе двух человек на одной единице техники.