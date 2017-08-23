Серебренников: я скромный человек и материальной сферой не интересуюсь

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссёр Кирилл Серебренников заявил в суде, что не интересуется материальной сферой, все его силы направлены на то, чтобы Россия стала мощной культурной державой.

"Я скромный человек, я живу достаточно скромно, у меня есть дело, которому я посвящаю свою жизнь, и больше у меня ничего нет. Ничего мы не воровали. Я честный человек. Я хочу, чтобы Россия из провинциальной стала великой культурной державой", — заявил режиссёр, попросив позволить ему продолжать его работу.

Суд между тем удалился на решение по мере пресечения.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.