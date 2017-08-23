Серебренников: я скромный человек и материальной сферой не интересуюсь

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссёр Кирилл Серебренников заявил в суде, что не интересуется материальной сферой, все его силы направлены на то, чтобы Россия стала мощной культурной державой.
Суд между тем удалился на решение по мере пресечения.
Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.