Серебренников считает, что его могут оговаривать

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников отверг обвинения в хищении при реализации проекта "Платформа" и не стал обвинять тех, кто дает против него показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Если кто-то меня оговаривает, я не знаю, почему это происходит, я не буду их обвинять. "Платформа" была и состоялась по полной программе", — сказал обвиняемый, подчеркнув, что все выделенные субсидии потрачены по назначению.

По его словам, вид на жительство в Латвии он использовал для регулярных выездов за рубеж (следствие подозревает его в намерении скрыться за границей).

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение, вину он не признает.