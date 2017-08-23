Пучков поручил подумать о рекультивации зоны пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил подготовить проект по полной рекультивации зоны пожара в Ростове-на-Дону с учетом мнения местных жителей.

"Подготовьте проект по полной рекультивации зоны пожара. Вся территория, которая сгорела, прилегающая территория должна быть рекультивирована и восстановлена", — заявил министр в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Пучков отметил, что все это должно делаться в открытом режиме и с учетом пожеланий жителей Ростова-на-Дону и жителей пострадавших Кировского и Пролетарского районов.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.