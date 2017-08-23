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Происшествия

Обуреваемый ревностью: рабочий Горьковского автозавода зарезал трех человек

Сюжет:
Тройное убийство на заводе "ГАЗ" (5)
13:5623.08.2017
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© Фото : группа вКонтакте "Типичный Нижний Новгород"Автомобили скорой помощи и полиции на месте убийства на территории завода ГАЗ в Нижнем НовгородеАвтомобили скорой помощи и полиции на месте убийства на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде
© Фото : группа вКонтакте "Типичный Нижний Новгород"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сотрудник Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в среду ранним утром убил трех человек, еще двое с ранениями были госпитализированы. По данным СК, причиной нападения стала ревность. Возбуждено уголовное дело.

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. 23 августа 2017
© РИА Новости / Ольга Дьякова
Полицейским пришлось стрелять в напавшего на людей на заводе ГАЗ

Группа "ГАЗ", которой принадлежит завод, пообещала оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. В компании подчеркнули, что нападение произошло по личным мотивам, не связанным с производственной деятельностью. В данный момент подозреваемый задержан, обстановка у завода спокойная.

Служебный роман

Тела трех человек с ножевыми ранениями были обнаружены около 7.00 мск в среду на территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, убийство было совершено на почве ревности. Как рассказали в СК, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. 23 августа 2017
© Фото : Ольга Дьякова
"Группа ГАЗ" окажет поддержку семьям погибших и пострадавших на заводе
Позже мужчину задержали на прилегающей к литейному цеху территории предприятия, где он прятался. При задержании полиции пришлось применить табельное оружие, так как мужчина пытался напасть на полицейских, угрожая предметом, похожим на нож. Раненного подозреваемого доставили в больницу.

Узнали по аське

Сотрудники Горьковского автозавода рассказали, что об убийстве на заводе узнали от руководителей, во время задержания их просили оставаться на местах.

"Сотрудникам, которые находились в кабинетах, пришло сообщение по корпоративной аське: "На заводе произошло убийство, пока запритесь и из кабинетов не выходите, убийца Барахов, его сейчас ищут". Такие же сообщения мы получили от начальников. Потом, когда его задержали, сообщение пришло для всех аналогичным образом — по аське и от начальства", — рассказал РИА Новости один из сотрудников завода.

Он уточнил, что в это время с коллегами находился в цехе. Руководители сказали оставаться на своих местах, не ходить по заводу. В данный момент эти ограничения сняты. Сотрудники завода также рассказали, что пока не получали от руководства никаких подробностей об убийстве.

Другая сотрудница предприятия рассказала РИА Новости, что правоохранители оцепили территорию линейного цеха, где произошел инцидент. По ее словам, сначала рабочих не пускали на территорию.

"На территорию завода сейчас пускают. До этого не пускали. Место, где все произошло, естественно, оцеплено", — рассказала сотрудница завода.

Угрозы жизни нет

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Группа "ГАЗ", выразив свои соболезнования и сообщив об оказании всей необходимой поддержки семьям погибших и пострадавшим, подчеркнула, что злоумышленник напал на девушку по личным мотивам, не связанным со служебными отношениями, а "остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение".

Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области, состояние двух человек, получивших ранения, оценивается как удовлетворительное.

"Пострадавшие – двое мужчин – госпитализированы в городскую больницу №13, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному из них была сделана операция. Их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель регионального минздрава.

Обстановка спокойная

Общероссийский народный фронт (ОНФ). Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас около проходных "Северная" и "Комсомольская", через которые можно попасть в литейный цех, где произошло убийство, нет скопления людей. Сотрудников завода беспрепятственно пропускают на территорию. Автомобили на проходных также впускают и выпускают. Сотрудников полиции около проходных нет.

Станция метро "Комсомольская", расположенная рядом с заводом, также работает в обычном режиме. В метро и в подземном пешеходном переходе, который выходит к проходной завода, также нет сотрудников полиции.

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Происшествия
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