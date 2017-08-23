Собравшиеся у Басманного суда аплодируют в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Число людей, пришедших к зданию Басманного суда, где рассматривается дело известного режиссера Кирилла Серебренникова, продолжает расти; собравшиеся начали скандировать "Кирилл" и аплодировать.
Люди, пришедшие поддержать режиссера, разразились продолжительными овациями, которые не стихали около 5 минут. Также в толпе скандировали "Кирилл!" и "Свободу!".
Поддержать Серебренникова пришли поклонники его творчества, а также известные деятели культуры и искусства, среди которых Артур Смольянинов, Юрий Колокольников, Резо Гигинеишвили, Виктор Шендерович, Марина Александрова, Полина Дерипаска, Юлия Пересильд, Ирина Прохорова и многие другие.