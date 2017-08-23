Собравшиеся у Басманного суда аплодируют в поддержку Серебренникова

Акция в поддержку Кирилла Серебренникова у Басманного суда. 23 августа 2017

Акция в поддержку Кирилла Серебренникова у Басманного суда. 23 августа 2017

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Число людей, пришедших к зданию Басманного суда, где рассматривается дело известного режиссера Кирилла Серебренникова, продолжает расти; собравшиеся начали скандировать "Кирилл" и аплодировать.

В данный момент в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве. Возле зала суда с 11 часов утра собралась внушительное количество людей – их около 500 человек.

Люди, пришедшие поддержать режиссера, разразились продолжительными овациями, которые не стихали около 5 минут. Также в толпе скандировали "Кирилл!" и "Свободу!".

Поддержать Серебренникова пришли поклонники его творчества, а также известные деятели культуры и искусства, среди которых Артур Смольянинов, Юрий Колокольников, Резо Гигинеишвили, Виктор Шендерович, Марина Александрова, Полина Дерипаска, Юлия Пересильд, Ирина Прохорова и многие другие.