Омбудсмен Титов надеется на адекватную меру пресечения Серебренникову

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя предстоящее решение Басманного суда Москвы о мере пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, заявил, что под статью "мошенничество", которую ему вменяют, можно подвести что угодно в рамках любой хозяйственной деятельности.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Сегодня Басманный суд будет принимать решение о мере пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова. Очень хочется надеяться на взвешенное и адекватное его решение", — цитирует омбудсмена его пресс-служба.

Титов рассказал, что на днях к нему поступило обращение от экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского как раз с жалобой на неправомерно избранную меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

"Каждый предприниматель в России знает, что 159 статья УК "Мошенничество" — статья "резиновая", под которую можно подвести какое угодно деяние в рамках хозяйственной деятельности", — отмечает омбудсмен.

Титов напомнил, что давно выступает за реформу этой статьи. "В частности, за то, чтобы на процессах по самой тяжелой ее части – "мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере" (до 10 лет лишения свободы) — т.е. как раз той части, по которой обвиняют Серебренникова и Малобродского, была дана возможность использовать суд присяжных", — приводит слова омбудсмена пресс-служба.