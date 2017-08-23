Защита попросила суд разрешить Серебренникову посещать театр и съемки

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Защита в среду попросила Басманный суд разрешить режиссеру Кириллу Серебренникову посещать театр и киносъемки, если будет принято решение о его домашнем аресте.

"Я прошу вас разрешить ему во время домашнего ареста посещать театр, хотя бы несколько часов в день, а также закончить процесс киносъемок", — сказал адвокат Дмитрий Харитонов. Следователь выступил против такой инициативы.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он снимал фильм "Лето" о Викторе Цое. По словам Харитонова, после задержания Серебренникову, вопреки закону, не разрешили связаться с адвокатом.

"Его задержали неизвестные ему люди, не разрешили созвониться ни с кем, в том числе со мной, и девять часов везли его в Москву", — отметил защитник.

По его словам, о задержании следователь сообщил ему только на следующее утро.