Защита попросила суд разрешить Серебренникову посещать театр и съемки

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Защита в среду попросила Басманный суд разрешить режиссеру Кириллу Серебренникову посещать театр и киносъемки, если будет принято решение о его домашнем аресте.
Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он снимал фильм "Лето" о Викторе Цое. По словам Харитонова, после задержания Серебренникову, вопреки закону, не разрешили связаться с адвокатом.
"Его задержали неизвестные ему люди, не разрешили созвониться ни с кем, в том числе со мной, и девять часов везли его в Москву", — отметил защитник.
По его словам, о задержании следователь сообщил ему только на следующее утро.