Серебренников заявил суду, что "никуда не убежит"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников заявил в суде, что не будет скрываться от следствия: у него отобрали все паспорта, и он смирился с этим.
При этом он подтвердил, что ранее, когда еще имел статус свидетеля, попросил следствие вернуть ему загранпаспорт, но получил отказ. По его словам, он собирался поехать в Штутгарт, где должен был ставить оперу.
"Но в нынешних обстоятельствах я понимаю, что мне его не вернут, и принимаю это", — пояснил обвиняемый.
В свою очередь адвокат Дмитрий Харитонов выразил мнение, что у следствия не может с доказательствами в руках обосновать свое ходатайство о мере пресечения.