Серебренников заявил суду, что "никуда не убежит"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников заявил в суде, что не будет скрываться от следствия: у него отобрали все паспорта, и он смирился с этим.

"Я прошу отпустить меня, я никуда не буду убегать и не могу убегать — у меня забрали все паспорта", — сказал режиссер в Басманном суде Москвы, назвав себя честным человеком.

При этом он подтвердил, что ранее, когда еще имел статус свидетеля, попросил следствие вернуть ему загранпаспорт, но получил отказ. По его словам, он собирался поехать в Штутгарт, где должен был ставить оперу.

"Но в нынешних обстоятельствах я понимаю, что мне его не вернут, и принимаю это", — пояснил обвиняемый.

В свою очередь адвокат Дмитрий Харитонов выразил мнение, что у следствия не может с доказательствами в руках обосновать свое ходатайство о мере пресечения.