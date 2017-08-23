Защита просит отпустить Серебренникова под залог в 68 миллионов рублей

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Защита просит суд отпустить задержанного по делу о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова под залог в 68 миллионов рублей, что соответствует сумме, которая ему инкриминируется следствием.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Серебренников был задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Я прошу о залоге, я готов внести его сам, в сумме, которая инкриминируется Серебренникову. Естественно, ни у меня, ни у Кирилла таких денег нет, но я уверен, мы их быстро соберём с помощью неравнодушного народа", — сказал в среду в Басманном суде адвокат Дмитрий Харитонов.

Сам режиссёр поддержал это предложение.