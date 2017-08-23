После пожара в Ростове-на-Дону завели дело о халатности коммунальщиков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело о халатности чиновников и коммунальщиков возбуждено после крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено следственными органами СК РФ по Ростовской области "по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций,… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", говорится в сообщении.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

"Следствием проверяется версия о возникновении и распространении пожара, в результате которого пострадало 123 жилых строения, ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами", — добавили в СК.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, установлена личность погибшего, назначены необходимые экспертизы. СК сообщает, что следователи всесторонне изучат все обстоятельства произошедшего, установят конкретных должностных лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.