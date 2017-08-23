СК просит поместить Серебренникова под домашний арест до 19 октября

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, доставлен на заседание Басманного суда в Москве. 23 августа 2017

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, доставлен на заседание Басманного суда в Москве. 23 августа 2017

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Следствие просит поместить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Прошу наложить на него следующие ограничения: запретить без письменного разрешения следователя покидать жилого помещения по адресу: Пречистенка, 17, не общаться с фигурантами его уголовного дела, пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб, запретить пользоваться почтой и интернетом", — перечислил следователь.

Прокурор поддержал эту меру.