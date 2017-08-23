Известные деятели культуры приехали к суду, чтобы поддержать Серебренникова

Публицист, телеведущий Виктор Шендерович во время акции в поддержку руководителя театра Гоголь-центр Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда

Публицист, телеведущий Виктор Шендерович во время акции в поддержку руководителя театра Гоголь-центр Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Известный актер Артур Смольянинов, который пришел к Басманному суду, чтобы поддержать Кирилла Серебренникова, надеется, что решение суда будет в пользу режиссера, но не исключает возможности любого развития событий.

Более двух сотен людей собрались у здания Басманного суда, где в среду будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве. Среди них также известные деятели культуры, в частности, актеры "Гоголь-центра", а также актер и режиссер Сергей Юрский, актеры Юрий Колокольников, Марина Александрова.

"Кирилл, держаться! Солнце обязательно взойдет, и это болото высохнет, на его месте распустится прекрасный сад, я в это верю… Я верю и надеюсь, что все будет нормально. Но предполагаю, что может произойти все что угодно", — сказал Смольянинов журналистам.

"Это апология абсурда, как сказал поэт Бродский. Дайте людям жить, дайте людям творить, прославлять свою страну и заниматься настоящим искусством. Если вор должен сидеть в тюрьме, то каждый. Когда вы начнете с себя, то тогда мы сможем говорить о справедливости и законности. А это не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к закону", — продолжил актер.

Количество людей увеличивается с каждой минутой, многие уже вышли на проезжую часть. Полиция требует покинуть дорогу, и подпирает толпу автобусами. Пришедшие к суду требуют перекрыть проезжую часть. Планируется, что судебный процесс начнется в 12 часов.

​