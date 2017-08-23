МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Люблинский суд Москвы 14 сентября проведёт досудебную подготовку по двум искам к Алексею Навальному о компенсации, в общей сложности, 2,6 миллиона рублей из-за организованного им митинга на Тверской улице 12 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Досудебная подготовка по двум искам к Навальному о компенсации 700 тысяч и 1,9 миллиона рублей за организацию митинга на Тверской улице назначена на 14 сентября", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, истцами выступают Бекетов И. В. и Брумель И. Н.

В СМИ ранее появились сообщения, что истцы обосновывают свои требования тем, что не санкционированный властями митинг на Тверской помешал проходившему там празднованию Дня России.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Утром того дня Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам. Впоследствии суд арестовал его на 25 суток в административном порядке.