МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Люблинский суд Москвы 14 сентября проведёт досудебную подготовку по двум искам к Алексею Навальному о компенсации, в общей сложности, 2,6 миллиона рублей из-за организованного им митинга на Тверской улице 12 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
По ее словам, истцами выступают Бекетов И. В. и Брумель И. Н.
В СМИ ранее появились сообщения, что истцы обосновывают свои требования тем, что не санкционированный властями митинг на Тверской помешал проходившему там празднованию Дня России.
Утром того дня Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам. Впоследствии суд арестовал его на 25 суток в административном порядке.