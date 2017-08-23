Около сотни людей пришли к Басманному суду поддержать Серебренникова

Люди, пришедшие поддержать режиссера Кирилла Серебренникова к зданию Басманного суда. 23 августа 2017

Люди, пришедшие поддержать режиссера Кирилла Серебренникова к зданию Басманного суда. 23 августа 2017

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более сотни людей собрались у здания Басманного суда, где в среду будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Представители прессы начали собираться у здания суда с 11 часов утра. Позднее на Каланчевскую улицу стали приходить активисты, планирующие поддержать известного режиссера.

Представители полиции попытались организовать очередь, чтобы желающие смогли пройти в зал. Количество людей увеличивается с каждой минутой, многие уже вышли на проезжую часть. Планируется, что судебный процесс начнется в 12 часов.

Басманный суд, где сегодня объявят меру пресечения для Кирилла Серебренникова pic.twitter.com/OKkhMj1Kwy — RTVI (@RTVi) 23 августа 2017 г.

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Накануне активисты распространили в соцсетях сообщение с просьбой прийти к Басманному суду в среду и поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. В защиту Серебренникова уже выступил ряд деятелей культуры.

Следственный комитет во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.

23 августа Басманный суд Москвы рассматривает прошение Следственного комитета отправить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. pic.twitter.com/C2y6GRbCud — Павел Долгих (@dedmorozlab) 23 августа 2017 г.

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