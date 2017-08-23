На Кубани в мясе обнаружили вирус африканской чумы свиней

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Вирус африканкой чумы свиней (АЧС) обнаружен в продукции, которая хранилась на складе УФСИН в поселке Двубратский Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

Как отмечает ведомство, специалисты управления в понедельник провели отбор проб продукции на территории продовольственного склада ФКУ ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенному в поселке Двубратский.

"Согласно экспертизе ФГБУ "Краснодарская МВЛ", в 2-х пробах, отобранных от мяса свинины на кости, выявлен вирус африканской чумы свиней", – говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время на территории продовольственного склада проводятся мероприятия по ликвидации вируса АЧС.

Ранее сообщалось, что в августе Россельхознадзор зарегистрировал вспышку АЧС в сельскохозяйственном колхозе "Родина", расположенном в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.