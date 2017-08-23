Серебренников содержится в ИВС в камере на трех человек, заявили в ОНК

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в Москве и находящийся в изоляторе временного содержания в камере на трех человек, жалоб на условия содержания не имеет, рассказала РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Мы навестили Серебренникова в изоляторе на Петровке сегодня утром. Он содержится в камере, рассчитанной на три человека. При этом жалоб и каких-то особых просьб к начальству изолятора у него нет", — сообщила Меркачева.

Следственный комитет во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.