В Ростове-на-Дону семь пострадавших от пожара остаются в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Семь пострадавших от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону остаются в больнице, новых обращений за медицинской помощью не поступало, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

"Ранее озвученная информация до сих пор актуальна. Всего за медицинской помощью обратились 58 человек, 7 пациентов госпитализированы (в том числе 3 человека с ожогами различной степени выраженности). Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести. Находятся в профильных отделениях. Специализированная медицинская помощь оказывается в полном объеме", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что двое лежачих пациентов переведены с амбулаторного этапа на стационарный, госпитализированы в паллиативное отделение городской больницы. Шести пациентам медицинская помощь оказана в травматологическом пункте. Оставшиеся 43 человека обращались с ситуационными реакциями.