Под Иркутском совершил жесткую посадку вертолет с тремя людьми

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку в Черемховском районе Иркутской области, трое находившихся борту в госпитализации не нуждаются, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

"Вертолет, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в Черемховском районе. Все живы. Никто из находившихся на борту в госпитализации не нуждается", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального минздрава.

Сейчас в район посадки направился еще один вертолет для оказания помощи, добавил он.