Суд вновь отказался отложить иск "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 23 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии в очередной раз отказался по просьбе АФК "Система" отложить рассмотрение иска "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

Ходатайства об отложении и о невозможности рассмотрения дела данным составом суда в понедельник заявили юристы АФК. Просьба об отложении рассмотрения иска была обоснована тем, что представленные "Роснефтью" на прошлом заседании более 2000 листов документов составляют большой объем и "за два рабочих дня" ответчики с ними ознакомиться и представить позицию не успели.

Более того, по словам представителя АФК "Система", данный состав суда не может рассматривать указанное дело, поскольку основания, послужившие отводом суду (который был отклонен), не отпали по сей день. Поэтому дело также подлежит отложению до рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы ответчика на отказ передать дело в другой арбитражный суд.

"Заявление о том, что ответчикам якобы не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами суда, звучит нелепо, особенно, если принять во внимание, что их интересы представляет многочисленная группа профессиональных высокооплачиваемых юристов, специально нанятых для этого процесса. Уничижительное отношение ответчиков к представителям судебной власти и стремление опорочить процесс, в котором несмотря ни на что они активно участвуют", — прокомментировал в свою очередь представитель "Роснефти".

"В удовлетворении данного ходатайства отказать", — огласила судья Ирина Нурисламова резолютивную часть определения.