Суд вновь отказался отложить иск "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 23 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии в очередной раз отказался по просьбе АФК "Система" отложить рассмотрение иска "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайства об отложении и о невозможности рассмотрения дела данным составом суда в понедельник заявили юристы АФК. Просьба об отложении рассмотрения иска была обоснована тем, что представленные "Роснефтью" на прошлом заседании более 2000 листов документов составляют большой объем и "за два рабочих дня" ответчики с ними ознакомиться и представить позицию не успели.
"Заявление о том, что ответчикам якобы не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами суда, звучит нелепо, особенно, если принять во внимание, что их интересы представляет многочисленная группа профессиональных высокооплачиваемых юристов, специально нанятых для этого процесса. Уничижительное отношение ответчиков к представителям судебной власти и стремление опорочить процесс, в котором несмотря ни на что они активно участвуют", — прокомментировал в свою очередь представитель "Роснефти".
"В удовлетворении данного ходатайства отказать", — огласила судья Ирина Нурисламова резолютивную часть определения.