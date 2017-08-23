Трое боевиков ликвидированы в Игнушетии в ходе КТО

НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Трое боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе спецоперации в селении Пседах в Малгобекском районе Ингушетии, где утром в среду ввели режим КТО, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"По предварительным данным, в ходе спецоперации уничтожены трое боевиков. Сейчас их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по оперативным данным, ликвидированные боевики причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и серии других тяжких преступлений.
"Режим КТО в селении Пседах сохраняется", — добавил источник.