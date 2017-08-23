На Кубани завели дело после ДТП с тремя погибшими с участием мотоблока

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело заведено на Кубани после столкновения автомобиля "ВАЗ-2106" с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом, в котором находились двое взрослых и восемь детей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Следствием ОВМД России по Калининскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время все пострадавшие продолжают находиться в больнице на лечении. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в том числе кто управлял мотоблоком. Все взрослые участники ДТП прошли медосвидетельствование, добавили в ведомстве.