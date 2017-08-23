В Приамурье возбудили дело после ДТП с погибшей женщиной

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Амурской области, где при столкновении двух автомобилей Toyota Vish погибла женщина и еще пятеро, в том числе двое маленьких детей, пострадали, сообщает УМВД России по региону.
"В Белогорском районе столкнулись два автомобиля Toyota Vish, двигающихся в попутном направлении. Предварительно установлено, что водитель автомобиля, начиная движение от края проезжей части, не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству и допустил с ним столкновение… По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.
Наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.