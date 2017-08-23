В Якутске условно осудили продавца, связавшего ребенка скотчем за кражу

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Якутский городской суд в среду приговорил продавца магазина, который за кражу шоколада связал ребенка скотчем, к двум годам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд в среду признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и шесть месяцев", — сказал представитель суда.
Он уточнил, что приговор может быть обжалован сторонами. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под подпиской о невыезде.
Продавец был арестован в июне и помещен в СИЗО, неделю назад меру пресечения ему смягчили, заменив на домашний арест.