В Якутске условно осудили продавца, связавшего ребенка скотчем за кражу

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Якутский городской суд в среду приговорил продавца магазина, который за кражу шоколада связал ребенка скотчем, к двум годам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что мальчик украл шоколад в небольшом магазине в Якутске. Продавец обнаружил кражу и, чтобы наказать ребенка, заклеил ему кисти рук и рот скотчем, после чего в течение 10 минут удерживал его в подсобном помещении. В ситуацию вмешалась девушка, и продавец отпустил ребенка. Она также сняла происходящее на телефон и впоследствии опубликовала ролик в интернете, благодаря чему и стало известно о происшествии. СК возбудил дело по статье "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением заведомо несовершеннолетнего".

"Суд в среду признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и шесть месяцев", — сказал представитель суда.

Он уточнил, что приговор может быть обжалован сторонами. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под подпиской о невыезде.

Продавец был арестован в июне и помещен в СИЗО, неделю назад меру пресечения ему смягчили, заменив на домашний арест.