МВД обещает вознаграждение за информацию о подозреваемом в убийстве Драчева

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция обещает вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске, сообщается на сайте краевого управления МВД России.
Региональное управление МВД сообщает, что разыскивается уроженец города Амурск Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения.
"За информацию, способствовавшую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с гибелью Драчева возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", однако во вторник СК сообщил, что оно переквалифицировано на статью "убийство, совершенное из хулиганских побуждений". За такое преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.