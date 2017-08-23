МВД обещает вознаграждение за информацию о подозреваемом в убийстве Драчева

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция обещает вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске, сообщается на сайте краевого управления МВД России.

В воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников драки — чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался. Второй участник драки, также спортсмен, с места происшествия скрылся. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Региональное управление МВД сообщает, что разыскивается уроженец города Амурск Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения.

"За информацию, способствовавшую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Полицейские просят имеющих какую-либо информацию о местонахождении подозреваемого позвонить в управление МВД РФ по Хабаровскому краю по телефонам: 8(4212) 38-73-53, 38-75-88, 38-76-90, 8-924-212-32-02. Правоохранители гарантируют анонимность и конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью Драчева возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", однако во вторник СК сообщил, что оно переквалифицировано на статью "убийство, совершенное из хулиганских побуждений". За такое преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.