Пострадавшим от паводка в Приморье доставили более 48 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Более 48 миллионов рублей доставили пострадавшим от паводка в Приморье МЧС и "Почта России", сообщает пресс-служба министерства.

"Сотрудниками МЧС России совместно с "Почтой России" проведены выплаты гражданам в общем размере более 48 миллионов рублей", — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство сообщает, что сотрудники министерства просушили более 290 домов, расчистили более около 2 тысяч придомовых территорий, очистили 166 колодцев и свыше 79 километров сточных канав и ливневки. Всего в 23 пострадавших населенных пунктах расчищены 196 улиц, на которых расположены 2 тысячи 68 домов.

Дорожные бригады восстановили участок поврежденной дороги в Надеждинском районе. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Пограничном и Надеждинском районах Приморья на 14 участках дорог.

В пунктах временного размещения остаются 27 человек, из них 11 — дети.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в регионе попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.