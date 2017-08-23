В Приморье восстановили более 640 домов после подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Более 640 домов восстановлено после подтопления в Уссурийске, сообщает пресс-служба администрации края.
"В настоящий момент восстановлен 641 дом, предстоит восстановить еще 559. На улицах работают 780 человек и 100 единиц техники", – доложил врио начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС.
По словам Дзуцева, в Уссурийском городском округе расчищено 67 улиц, в ближайшее время ремонтные работы будут завершены еще на 32.
В Приморье еще ликвидируют последствия паводка, который подтопил 7 районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.