В Приморье восстановили более 640 домов после подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Более 640 домов восстановлено после подтопления в Уссурийске, сообщает пресс-служба администрации края.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский побывал в Уссурийском городском округе.

"В настоящий момент восстановлен 641 дом, предстоит восстановить еще 559. На улицах работают 780 человек и 100 единиц техники", – доложил врио начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС.

По словам Дзуцева, в Уссурийском городском округе расчищено 67 улиц, в ближайшее время ремонтные работы будут завершены еще на 32.

Как доложила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, жителям Уссурийска выплачено уже более 32 миллионов рублей из средств краевого бюджета. В среду, 23 августа, в муниципалитет будет направлено еще более шести миллионов. Также она отметила, что из федерального финансирования пострадавшим в Уссурийск направили более 260 миллионов рублей.

В Приморье еще ликвидируют последствия паводка, который подтопил 7 районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.