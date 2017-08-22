СК объявил в розыск фигурантку дела о хищении денег в "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Одна фигурантка дела о хищении денег в основанной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" скрывается от следствия и объявлена в федеральный розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее в СК РФ сообщили, что предъявили задержанному режиссеру обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в ходе допроса вину он не признал.

По данным Петренко, в 2011 году скрывшаяся Е. Воронова работала продюсером.

"В отношении неё было вынесено постановление о предъявлении обвинения. Она от следствия скрывается и объявлена в федеральный розыск", — сказала Петренко.

Ранее Петренко рассказала, что, по версии следствия, для реализации проекта Серебренников создал некоммерческую организацию "Седьмая студия", "к работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Е. Воронову, Нину Масляеву и других".

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", "содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости".