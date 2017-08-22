Один из пострадавших после нападения в Сургуте остается в реанимации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг — РИА Новости. Состояние пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в центре Сургута во вторник не изменилось, один из них находится в реанимации, еще пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. Молодой человек с ножом ранил семерых, после чего был ликвидирован полицией. Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения. Все пострадавшие оперативно были доставлены в городскую больницу, в тот же день один из них был отпущен домой.

Во вторник утром в департаменте сообщили, что один человек находится в реанимации, еще пятеро находятся в сургутской больнице в состоянии средней степени тяжести. "В настоящее время ситуация такая же, как и утром", — уточнили в ведомстве.

Ранее глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что пациенты настроены позитивно, "угрозы жизни нет".