Зарезавшую свою сестру жительницу Петербурга отправили на лечение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Суд приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре жительницу Санкт-Петербурга, обвиняемую в убийстве своей 17-летней сестры, которой она нанесла не менее 140 ножевых ранений, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, женщина ночью 24 февраля 2016 года в квартире одного из домов по Пулковской улице в ходе ссоры нанесла своей 17-летней сестре не менее 140 ножевых ранений, после чего пыталась скрыться с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Согласно заключению экспертизы, назначенной в ходе рассмотрения уголовного дела в суде по существу, местная жительница в настоящее время является невменяемой. Постановлением суда ей назначено применение принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре", — говорится в сообщении.