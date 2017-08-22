В ТиНАО в поселке Кокошкино загорелись три дома и хозпостройка

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Три частных дома и хозяйственная постройка горят на площади около 350 квадратных метров в поселке Кокошкино в Троицком административном округе Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по столице.

Сообщается, что 23 августа в 16.39 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУМЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в поселке Кокошкино.

"По данной заявке незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения… По данному адресу происходит загорание трех частных домов и хозяйственной постройки на общей площади около 350 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, информация о пострадавших не поступала.