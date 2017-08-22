Искусство выше хищений: режиссер Серебренников не признал вину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи во вторник предъявили известному режиссеру и художественному руководителю столичного театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предъявлению обвинения предшествовало задержание Серебренникова в Санкт-Петербурге на съемках фильма о Викторе Цое по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект "Платформа" в 2011-2014 годах. Сам деятель культуры в ходе допроса в Следственном комитете России вину не признал, и вопрос об избрании ему меры пресечения Басманный суд, как ожидается, будет решать в среду, 23 августа.

Режиссер стал обвиняемым

Правоохранители еще в мае провели обыски в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Тем временем многие публичные деятели не остались в стороне от происходящего и высказали свое мнение по поводу задержания Серебренникова.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко во вторник сообщила журналистам, что режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и в ходе допроса вину он не признал.

"Художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в… мошенничестве в особо крупном размере… В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", — сказала она.

Это не первая подобная ситуация, связанная с Серебренниковым и "Гоголь-центром". Еще в мае правоохранители провели обыски в театре и дома у Серебренникова в рамках дела о хищении госсредств в основанной им "Седьмой студии". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме.

Мера пресечения для деятеля искусства

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил РИА Новости, что его клиента задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм, и доставили в Москву в сопровождении силовиков. Защитник сообщил, что сам он на момент задержания находился в командировке во Владимире, откуда выехал первым поездом.

Около 14.00 адвокат прибыл в Следственный комитет, и в его присутствии начался допрос Серебренникова, который длился почти четыре часа. Все то время, что Серебренников находился в Следственном комитете в Москве, у здания ведомства находилось большое число журналистов, которые ожидали дальнейшего развития событий. Около "Гоголь-центра" после задержания Серебренникова также собралась пресса, сам театр закрыт.

По окончании допроса защитник режиссера заявил, что меру пресечения Серебренникову изберут 23 августа в среду в Басманном суде.

"Судя по всему, его отвезли в первый изолятор. Ему предъявлено обвинение по статье 159 части 4, вину он не признал. Завтра в 12.00 Басманный суд будет решать вопрос о мере пресечения", — сказал Харитонов.

По его словам, Серебренников считает, что обвинение абсолютно абсурдно. "Платформа" была проектом, который состоялся", — добавил адвокат.

А как же Цой?

Как уточнил адвокат режиссера, в Петербурге Серебренников на момент задержания находился на съемках фильма про Виктора Цоя. Съемки картины о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта начались в Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год. В картине будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.

Сценарист проекта и экс-главред журнала "GQ" Михаил Идов на своей странице в Facebook сообщил, что новый фильм Серебренникова про Цоя снят на две трети, и его съемки завершат несмотря ни на что.

"Гениальный Кирилл Серебренников арестован. Я не могу в это поверить — Лили Идова и я только позавчера были на съемках. Он был в прекрасном расположении духа и весь в работе", — написал он.

По его словам, "в конце концов, все, чего добьется государство, — это лишит Россию еще одного талантливого человека".

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Публичные люди не остались в стороне

Российские публичные деятели не остались в стороне от происходящих событий. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин считает, что следствие не должно арестовывать Серебренникова.

"Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Свою поддержку Серебренникову высказал знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн. По его словам, он не верит, что такой талантливый человек мог быть организатором хищения денежных средств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон считает преждевременным комментировать задержание известного режиссера Кирилла Серебренникова, но уверен, что и творческие люди не должны нарушать закон.

Первый зампред комитета, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) указал, что в комитете будут следить за делом Серебренникова.

"Что касается взять на контроль, помочь, то это конечно (нужно — ред). Но здесь надо делить на две части. Если ему инкриминируют идеологические какие-то нарушения или, не дай бог, политические преступления, то здесь я буду стоять насмерть, чтобы не трогали замечательного режиссера Серебренникова. Что касается финансовых нарушений, если бы я был бухгалтером, я бы их прокомментировал. Но поскольку я не бухгалтер и не следователь, то комментировать я не могу", — сказал Бортко РИА Новости.

Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов, в свою очередь, считает, что если Следственный комитет России принял решение задержать режиссера Кирилла Серебренникова, значит у СК есть доказательства его вины. По словам Лимонова, если человек украл, то должен понести наказание, и неважно, какую должность он занимает.

На ком останется "Гоголь-центр"

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин поручился перед Следственным комитетом за Серебренникова, попросив изменить ему меру пресечения. "Председатель СТД РФ А.А. Калягин обратился в Следственный комитет с личным поручительством в связи с задержанием художественного руководителя "Гоголь – центра" К.С. Серебренникова", — говорится в сообщении на сайте союза.

Ситуацию по вопросу о том, кто заменит Серебренникова в театре на время его задержания, прояснил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель по финансам Юлия Калинина. По словам Кибовского, в настоящее время назначение иной кандидатуры не планируется.

"Кирилл Семенович, уезжая в творческую командировку, своим решением назначил своего заместителя исполнять обязанности на время своего отсутствия. Она и исполняет обязанности, у нее срок исполнения — на время отсутствия основного руководителя. Все у нас пока в пределах тех решений, которые были приняты ранее ", — заключил Кибовский.