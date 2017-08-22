Мера пресечения Серебренникову должна быть гуманной, считает Розовский

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра "У Никитских ворот", народный артист России Марк Розовский считает, что мера пресечения Кириллу Серебренникову должна быть гуманной, поскольку режиссер не опасен для общества.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Следствие уже предъявило ему обвинение, однако сам Серебренников, по данным СК, вину не признает. Вопрос об избрании меры пресечения режиссеру, по информации его адвоката, будут решать в среду, 23 августа.

"Я считаю, что мера пресечения для Кирилла Серебренникова должна быть более гуманной. Он талантливый, творческий человек и совершенно не опасен для общества", — сказал Розовский РИА Новости.

По словам народного артиста России, комментарии будут возможны только после окончания следствия и решения суда. "Поскольку я совершенно не знаком ни с предъявляемыми обвинениями, ни с документами, поэтому пока комментировать не могу", — пояснил он.

Ранее глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин поручился перед Следственным комитетом за режиссера Кирилла Серебренникова. В обращении отмечается, что заключение под стражу является самой крайней из возможных мер пресечения, а ее применение возможно в исключительных случаях.