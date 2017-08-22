Под Волгоградом эвакуировали два населенных пункта из-за угрозы пожаров

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Два крупных природных пожара общей площадью 30 гектаров создали угрозу двум населенным пунктам в Михайловском районе Волгоградской области, проводится эвакуация населения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Один очаг на площади 20 гектаров действует вблизи населенного пункта Моховской, второй площадью 10 гектаров возле населенного пункта Курин. Существует угроза перехода пожаров на жилые дома и строения, идет эвакуация", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенном пункте Моховской проживают свыше 600 человек, а в Курине — около 40 человек. Спасатели уже провели оповещение населения. В готовность для борьбы с огнем приведен вертолет Ми-8. К тушению пожаров привлечены 24 единицы техники и 76 человек.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в настоящее время верховой пожар находится на расстоянии около шести километров от населенного пункта Моховской. В целях безопасности проводится эвакуация жителей в пункт временного размещения, расположенный на базе средней школы населенного пункта Сидоры.