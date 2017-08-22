Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Серебренникову в среду

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вопрос об избрании меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве, будут решать в среду, 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение, однако сам Серебренников, по данным СК, вину не признает.

"Ожидается, что суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для режиссера в среду", — сказал собеседник агентства.