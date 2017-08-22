СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты на Томском заводе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после проверки жалоб работников Томского завода измерительной аппаратуры на невыплату зарплаты, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным жалобы жителей региона, поступившие на "прямую линию". В том числе президент обратил внимание на задержки по зарплате работникам Томского завода измерительной аппаратуры и на сообщение от женщины, которая в 2008 году просила разобраться в ее жилищной ситуации, но до сих пор живет в аварийном доме. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этим жалобам.

"Возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры"… подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)", — сказала Петренко.

По данным следствия, конкурсный управляющий завода, будучи руководителем организации, с октября 2014-го по август 2017 года не выплачивал заработную плату работникам предприятия, тратил деньги, предназначенные для зарплат, на другие цели. По словам Петренко, общий размер задолженности по заработной плате составил 12,175 миллиона рублей.