СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты на Томском заводе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после проверки жалоб работников Томского завода измерительной аппаратуры на невыплату зарплаты, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры"… подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)", — сказала Петренко.
По данным следствия, конкурсный управляющий завода, будучи руководителем организации, с октября 2014-го по август 2017 года не выплачивал заработную плату работникам предприятия, тратил деньги, предназначенные для зарплат, на другие цели. По словам Петренко, общий размер задолженности по заработной плате составил 12,175 миллиона рублей.