Россельхознадзор сообщил о вспышках АЧС в Омской и Саратовской областях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Омской и Саратовской областях, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской и Саратовской областей", — говорится в сообщении.

Так, 21 августа в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, выделен геном вируса АЧС.

Кроме того, 18 августа и 20 августа в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в рабочих поселках Советское и Степное Советского муниципального района Саратовской области, также выделен геном вируса АЧС.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Омской и Саратовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.