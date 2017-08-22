Обвиняемый в убийстве пензенского школьника признан невменяемым

САРАТОВ, 22 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жителя Пензенской области, обвиняемого в убийстве у магазина 10-летнего школьника, признали невменяемым, сообщает СК РФ.

Ранее СК заявлял, что вечером 27 февраля в городе Сурск Пензенской области около магазина было обнаружено тело 10-летнего мальчика. Позже следователи уточнили, что ребенка убили, когда он возвращался домой от репетитора. По данным следствия, житель Пензенской области, задержанный по подозрению в убийстве мальчика, дал признательные показания. Суд 2 марта санкционировал его арест.

"Проведенной судебной психиатрической экспертизой установлено, что… психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим эксперты пришли к выводу о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 36-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил 10-летнего мальчика и нанес ему множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался на месте. Сам фигурант дела сразу же скрылся с места преступления. Кроме того, по данным следствия, в октябре 2016 года он пытался поджечь три автомобиля жителей села Верхняя Елюзань Городищенского района.

В СК уточнили, что фигурант дела совершил общественно опасные деяния, предусмотренные статьями УК РФ "Убийство малолетнего" и "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".