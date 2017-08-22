Марк Захаров о задержании Серебренникова: это прискорбно и неприятно

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров заявил, что задержание Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве – прискорбное и неприятное событие, однако не стал детально комментировать ситуацию, поскольку "вскрылись новые обстоятельства", с которыми он не знаком.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Задержание Кирилла Серебренникова – это очень прискорбно и неприятно. Он человек очень одаренный и много полезного сделал и может сделать для театра и кинематографа. Но поскольку вскрылись новые обстоятельства, с которыми я не знаком, я не могу это комментировать", — сказал Захаров РИА Новости.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Позже на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Под обращением подписались худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.