Глава СПЧ надеется, что Серебренникова не заключат под стражу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что озадачен известием о задержании режиссера Кирилла Серебренникова, и выразил надежду, что его не заключат под стражу, что, по его словам, не вызовет ничего, кроме скандала.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Я весьма озадачен догнавшим меня на Сахалине сообщением о задержании режиссера Кирилла Серебренникова. Такое впечатление, что в наших следственных органах есть люди, которые не слушают того, кто является их непосредственным руководителем, а именно президента Российской Федерации. Ведь, кажется, совершенно недвусмысленно глава государства заявил недавно, что считает абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия предприниматели не будут заключены под стражу", — цитирует сайт СПЧ слова Федотова.

Правозащитник выразил надежду на то, что к режиссеру не будет применена мера пресечения, связанная с лишением свободы. "Надеюсь, нашим следственным органам хватит мудрости не доводить дела до взятия режиссера под стражу. Ничего кроме скандала это не вызовет. Тем более, что, насколько это известно из сообщений СМИ, суть обвинения сводится исключительно к обналичиванию бюджетных средств, а это далеко не то же самое, что хищение", — уточнил глава СПЧ.