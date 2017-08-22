Ростовские власти попросят помощь из бюджета для пострадавших при пожаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти региона попросят помощь из федерального бюджета для выплат пострадавшим в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону.

"Сегодня вечером мы соберем все данные и отправим их в правительство для выплаты пострадавшим из федерального бюджета", — сообщил Голубев журналистам.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба.

Голубев добавил, что в среду пострадавшим будет выплачена единовременная помощь в размере 30 тысяч рублей из резервного фонда области.

"Думаю, что в ближайшие 2-3 дня люди будут находиться в пунктах временного размещения, дальше рассматривается возможность переселения их на время в гостиницу в Западном жилом массиве. Вчера вечером в ПВР города зарегистрировались 72 человека, ночевало 47 человек", — уточнил он.