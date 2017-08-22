Адвокат Серебренникова приехал на допрос к подзащитному

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Адвокат Дмитрий Харитонов приехал во вторник днем к зданию СК РФ в Москве, где должен пройти допрос его подзащитного – режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщали в СК РФ, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". По данным защиты, накануне его задержали в Петербурге, где режиссер снимал фильм о Викторе Цое.
В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.
Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.