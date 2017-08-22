Адвокат Серебренникова приехал на допрос к подзащитному

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Адвокат Дмитрий Харитонов приехал во вторник днем к зданию СК РФ в Москве, где должен пройти допрос его подзащитного – режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Никто никогда не думал о задержании, два раза мы были здесь на следственных действиях, приходили по простому звонку, не нужно было никаких действий, которые были предприняты сегодня. Я надеюсь, все будут благоразумные в этой ситуации", — заявил адвокат РИА Новости.

Как сообщали в СК РФ, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". По данным защиты, накануне его задержали в Петербурге, где режиссер снимал фильм о Викторе Цое.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.